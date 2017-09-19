Новости версия для печати У юных орловцев появилась возможность рассказать о красоте родного края всей стране Для этого нужно принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков и фоторабот.



2017 год объявлен в России Годом экологии, и именно этой теме посвящено целых два масштабных творческих проекта - «Природа родного края» и «Экологические места России». Участникам предлагают нарисовать или запечатлеть на фотопленке заповедные места родного края, пейзажи, редкие растения. Можно подключить фантазию и представить на суд жюри изображение исчезнувших животных или предложить свой вариант экологической эмблемы. ЭКО2017 ». Работы принимаются до 1 ноября, итоги подведут 14 числа, а 15-го наградят победителей - в Москве, в здании Совета Федерации. Там же разместят выставку лучших рисунков и фотографий. Подробнее об условиях конкурса опубликованы на сайте ». Работы принимаются до 1 ноября, итоги подведут 14 числа, а 15-го наградят победителей - в Москве, в здании Совета Федерации. Там же разместят выставку лучших рисунков и фотографий.





Мария Семак

19 сентября 2017 года







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