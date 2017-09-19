Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Когда одним слишком весело, другим бывает очень грустно. Пьяные водители устроили «гонки на выживание». - В Орле определили самую большую виноградную гроздь. - На финише запаздывают. Успеют ли отремонтировать городские дворы? - Орел собрал спортсменов высокого полета. В ОГУ состоялся финал первых Всероссийских соревнований по скиппингу.

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Вести-Орёл

18 сентября 2017 года







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