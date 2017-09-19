Новости версия для печати На данный момент социальными льготами в Орловской области пользуются 350 тысяч человек Выплаты производятся по 70 видам социальной поддержки населения.



Все, что запланировано на этот год по мерам социальной поддержки населения, выполнено почти на 70%. Уже израсходовано более 4 млрд рублей.

Андрей Усиков, зампред правительства Орловской области по социальной политике: «За восемь месяцев текущего года выплачено 2,9 млрд рублей. Органами социальной защиты населения Орловской области осуществляется выплата ежемесячной денежной компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг более 163 тысячам федеральных и областных льготников на общую сумму 1,6 млрд рублей в год». Одной из основных мер социальной поддержки является сфера жилищно-коммунальных услуг. С 1 января следующего года в государственной информационной системе ЖКХ будет в обязательном порядке содержаться информация о предоставляемых мерах соцподдержки по оплате жилого помещения, услуг ЖКХ и субсидий. Таким образом, социальный блок войдет в единый информационный ресурс в сфере ЖКХ.





Оксана Гранн

19 сентября 2017 года







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