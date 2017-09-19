Новости версия для печати Школьники и студенты примут участие в Спартакиаде В течение всего учебного года школьники и студенты областного центра принимают участие в спортивных соревнованиях, по результатам которых определяются лучшие.



Сегодня, 19 сентября, в Орле состоится спортивный праздник, посвященный открытию Спартакиады общеобразовательных учреждений. Торжественный старт соревнованиям будет дан в Городском спортивно-оздоровительном центре в 14 часов.



20 сентября в это же время будет дан старт Спартакиаде учреждений среднего профессионального образования и Универсиаде учреждений высшего образования 2017-2018 учебного года.



В программе спортивных праздников — соревнования по мини-футболу, волейболу, уличному баскетболу, дартсатлону, гиревому спорту, подтягиванию, дартсу, прыжкам через гимнастическую скакалку, настольному теннису.



На торжественной церемонии открытия наградят команды победителей и призеров по итогам 2016-2017 учебного года.



Напомним, в течение всего учебного года школьники и студенты областного центра принимают участие в спортивных соревнованиях, по результатам которых определяются лучшие.



В минувшем учебном году победителями Универсиады учреждений высшего образования 2016-2017 учебного года стали мужская команда ГОУ ВО «Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации» и женская команда ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».



По итогам Спартакиады среди учреждений среднего профессионального образования первое место присуждено команде юношей Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет», команде девушек ПОУ «Орловский банковский колледж Центрального банка Российской Федерации».



Первенство в Спартакиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла в первой группе отдано команде гимназии № 34, во второй группе — команде школы № 27, в третьей группе – команде школы № 15 имени М.В. Гордеева.





Евгения Костомарова

19 сентября 2017 года







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