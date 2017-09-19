Новости версия для печати В Орле состоялся финал первых Всероссийских соревнований по скиппингу Орел в эти дни собрал уже не любителей, а настоящих профессионалов этого вида спорта. За модным иностранным словом скрывается предмет, который всем знаком еще с детства – скакалка. Теперь это необычное спортивное движение в буквальном смысле набирает обороты.



Они не мыслят себя без скакалки, а когда прыгают, кажется, что замирают в воздухе. 120 школьников со всей России приехали в Орел, на соревнования по скиппингу. Соревнования прошли на базе орловского Государственного университета.

Валерий Бойко, организатор соревнований: «Это финал первых общешкольных соревнований по спортивной скакалке, участвуют десять команд. Пять команд из Орловской области и пять команд из других городов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Омск, Ростов-на-Дону». Попеременные, двойные, перекрёстные и с выпадами - точное число прыжков на скакалке не установлено. Вариантов очень много.



Командные соревнования прошли в трех дисциплинах: 4 по 30 - длинная скакалка; прыжки на двух ногах на скорость; кресты - одна минута на выносливость. Завершающий этап – фристайл. Здесь школьники за 45 секунд должны были показать номер с акробатическими трюками, элементами художественной и спортивной гимнастики.

Сергей Данилов, тренер сборной команды из Ростовской области: «Самый зрелищный этап - это фристайл, потому что здесь большая нагрузка, это сложно координируемый вид спорта». Елена Астахова, судья соревнований: «Фристайл оценивался по трем категориям. Это сложность, презентация и подзароны. Соответственно сложность оценивалась по уровню прыжков – с первого по пятый и плотность выполнения, то есть, сколько холостых прыжков делал участник между связками. В презентации оценивалась зрелищность, артистизм и правильность выполнения элементов». Орловские школьники пока заявили о себе только в командных соревнованиях. Планы на следующий год - принять участие во фристайле и ввести в школьную программу скакалку.

Людмила Карнюхина, учитель по физкультуре МБОУ СОШ №15: «Дети наши в школе просто заболели скакалкой. Соревнованиями интересуются, прыгаем на уроках и даже уже скакалки специальные покупаем, не простые». Итог командных соревнований: «золото» в руках ростовских спортсменов, почетное «серебро» - наше, его завоевали ученики Колпнянского лицея. «Бронза» - у москвичей. Во фристайле – первое место у московской команды, второе занял Ростов, третье - школьники из Санкт-Петербурга.









Анна Вайсергисер

19 сентября 2017 года







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