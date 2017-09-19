Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
19.09.2017
14:52:23
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле состоялся финал первых Всероссийских соревнований по скиппингу

Орел в эти дни собрал уже не любителей, а настоящих профессионалов этого вида спорта. За модным иностранным словом скрывается предмет, который всем знаком еще с детства – скакалка. Теперь это необычное спортивное движение в буквальном смысле набирает обороты.

Они не мыслят себя без скакалки, а когда прыгают, кажется, что замирают в воздухе. 120 школьников со всей России приехали в Орел, на соревнования по скиппингу. Соревнования прошли на базе орловского Государственного университета.
Валерий Бойко, организатор соревнований: «Это финал первых общешкольных соревнований по спортивной скакалке, участвуют десять команд. Пять команд из Орловской области и пять команд из других городов - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Омск, Ростов-на-Дону».
Попеременные, двойные, перекрёстные и с выпадами - точное число прыжков на скакалке не установлено. Вариантов очень много.

Командные соревнования прошли в трех дисциплинах: 4 по 30 - длинная скакалка; прыжки на двух ногах на скорость; кресты - одна минута на выносливость. Завершающий этап – фристайл. Здесь школьники за 45 секунд должны были показать номер с акробатическими трюками, элементами художественной и спортивной гимнастики.
Сергей Данилов, тренер сборной команды из Ростовской области: «Самый зрелищный этап - это фристайл, потому что здесь большая нагрузка, это сложно координируемый вид спорта».
Елена Астахова, судья соревнований: «Фристайл оценивался по трем категориям. Это сложность, презентация и подзароны. Соответственно сложность оценивалась по уровню прыжков – с первого по пятый и плотность выполнения, то есть, сколько холостых прыжков делал участник между связками. В презентации оценивалась зрелищность, артистизм и правильность выполнения элементов».
Орловские школьники пока заявили о себе только в командных соревнованиях. Планы на следующий год - принять участие во фристайле и ввести в школьную программу скакалку.
Людмила Карнюхина, учитель по физкультуре МБОУ СОШ №15: «Дети наши в школе просто заболели скакалкой. Соревнованиями интересуются, прыгаем на уроках и даже уже скакалки специальные покупаем, не простые». 
Итог командных соревнований: «золото» в руках ростовских спортсменов, почетное «серебро» - наше, его завоевали ученики Колпнянского лицея. «Бронза» - у москвичей. Во фристайле – первое место у московской команды, второе занял Ростов, третье - школьники из Санкт-Петербурга.




Анна Вайсергисер
19 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта