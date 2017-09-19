Новости версия для печати Осень – праздник виноградарей В Орле в библиотеке им. Бунина прошла выставка сортов винограда.



Виноград – одно из первых растений, которое начал культивировать человек. В древние времена его выращивали в Египте и Месопотамии. Сегодня на земном шаре виноград распространен очень широко. Его семейство объединяет 10 родов и около 600 видов. Удивительно, но даже в нашем регионе можно вырастить до 500 сортов этой культуры.

Владимир Бабенко, председатель общества виноградарей- любителей Орловской области: «Я вот выращиваю около 350 сортов – столько в Орловской области нет ни у кого. Но у кого-то есть сорта, которых нет у меня». Виноград созревает от 100 до 150 дней – в зависимости от сорта. На протяжении всего этого периода за ним нужен особый уход – благоприятные погодные условия и много влаги. Виноград – культура привередливая. Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо много светла и тепла, но самое важное - это чтобы рядом с ним была и тень. Тень виноградаря.



В этом году майские заморозки едва не загубили урожай. Виноградари говорят: такого лета не припомнят. Собрать удалось вдвое меньше, чем в прошлом году. У Натальи Бувиной настоящая виноградная ферма - более 70 сортов. Этой культуре она посвятила семь лет и уже выбрала те сорта, которым хорошо подходит климат нашего региона.

Наталья Бувина, виноградарь-любитель: «Больше всего мне нравится – из мускатных сортов – это «Ливия», «Анис», а самый первый сорт у меня был «Алешенькин» - самый ранний, самый первый, самый любимый на участке, но со временем захотелось чего-то новенького». У Валентины Корятовой сортов более 80. Именно ей удалось в этом году вырастить самую большую в регионе виноградную гроздь – весом около 2 кг.

Валентина Корятова, виноградарь-любитель: «Это киш-миш «Велес», сейчас он считается королем киш-миша. Если раньше считали киш0миш «Лучистый», то теперь – «Велес». По сравнению с «Лучистым» он намного выигрывает по размеру грозди – на юге гроздь его доходит до пяти килограммов, у нас - два килограмма, в прошлом году было два килограмма триста граммов». Полакомиться самим, сделать вино, продать или просто подарить большую и красивую гроздь винограда – именно так распоряжаются плодами те, кто их выращивает. Для многих эта культура уже стала делом жизни. И впредь орловские виноградари обещают радовать своих земляков богатым урожаем.









Юлия Сулим

19 сентября 2017 года







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