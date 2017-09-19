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Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой и Главным прокурором Республики Болгарии Сотиром Цацаровым подписана программа о сотрудничестве между ведомствами

В рамках официального визита делегации Генпрокуратуры России в Республику Болгарию Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Главный прокурор Республики Болгарии Сотир Цацаров подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Прокуратурой Республики Болгарии на 2017-2019 года.

Как сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ, программа определяет основные направления взаимодействия сторон по актуальным направлениям их деятельности, таким как борьба с преступностью, защита прав человека, интересов общества и государства, противодействие терроризму, наркотрафику, коррупции и незаконной миграции.

Документ предусматривает совместные мероприятия по обучению работников органов прокуратуры Республики Болгарии в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, проведение круглых столов по темам «Противодействие финансированию терроризма. Борьба с радикализацией и насильственным экстремизмом: опыт Российской Федерации и Республики Болгарии», «Опыт применения законодательства о противодействии коррупции. Актуальные вопросы, связанные с предупреждением коррупционных правонарушений, возвратом коррупционных активов и формированием национальных контактных пунктов по противодействию коррупции», «Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации и Прокуратуры Республики Болгарии по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Противодействие незаконной миграции средствами прокурорского надзора».

Кроме того, пройдут консультации по вопросам международно-правового сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе по организации розыска, ареста, конфискации и возврата имущества, полученного преступным путем.


Орловское Информбюро
19 сентября 2017 года

 


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