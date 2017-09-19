Новости версия для печати Владислав Туйнов стал трехкратным Чемпионом Европы по версии W5 Орловский «бриллиант» не отдал своей победы датчанину Рассану Мухаребу.



Титульный бой с первых минут складывался непросто. 34- летний датчанин пытался запутать нестандартной техникой, но в итоге молодому орловскому кикбоксеру удалось просчитать Рассана. Пятый раунд Владислав завершил досрочно и таким образом теперь в его копилке 30 победных боев.



ГТРК «Орел» поздравляет орловского бриллианта и всю школу орловского кикбоксинга.





Татьяна Напольских

19 сентября 2017 года







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