Новости версия для печати В Орловской области продолжается уборка сахарной свеклы Для аграриев сейчас каждый погожий день – подарок. Это возможность продолжать уборочную.



Сахарная свекла уже убрана на площади 12 тысяч гектаров, накопано – 443 тыс. тонн сахарной свеклы.



В этом году планируется собрать 2 млн. тонн этих сладких корнеплодов. Впрочем, вероятна ситуация, что будет побит рекорд, который был установлен в прошлом году. Всего было собрано 2 млн. 230 тысяч тонн. Самая высокая урожайность была в 2013 году, когда собирали по 445,7 центнеров с гектара. Сейчас средняя урожайность - 373 центнера. Но в этом году – заметно больше площадь, отведенная под сахарную свеклу, – больше 57 тысяч гектаров.



Перерабатывают собранный урожай на четырех сахарных заводах области. Туда уже поступило около 300 тысяч тонн. Переработано – 240 тысяч. Произведено 29 тысяч тонн орловского сахара.





Татьяна Напольских

19 сентября 2017 года







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