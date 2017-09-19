Новости версия для печати Орловские власти ищут пути борьбы с контрафактом На заседание специальной комиссии разбирали ситуацию с незаконным оборотом промышленной продукции в регионе.



Тема эта актуальна не только в масштабе отдельных субъектов Федерации, но и страны в целом. Поэтому на государственном уровне подготовлена стратегия до 2020, и плановый период 2025 годов.

Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности, связи и торговли региона: «В качестве первоочередной задачи в стратегии определено создание единой системы сбора и обмена информации, которая должна быть выстроена на федеральном уровне в целом и в регионах». Стратегия основана на успешной работе государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. К слову, с её внедрением количество выявленных преступлений в данной сфере сократилось почти на 20%, а поступления в бюджет акцизных платежей выросли почти на 21%. Также было отмечено, что в скором времени появится Интернет-портал, посвященный вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, где будет представлена информация по каждому региону.

Игорь Козин, зампред правительства области по промышленности, связи, торговле, информационным технологиям, труду и занятости: «Мы своевременно будем получать необходимую информацию с федерального уровня уже по утвержденным законопроектам, по постановлениям правительства, будем работать по установленным методикам, которые будут определяться на федеральном уровне». Одежда, обувь, часы, табачная продукция – среди контрафактных лидеров. И участники заседания пришли к выводу, что для борьбы с нелегальной продукцией необходимо привлекать, в том числе, общественные организации.





Вадим Багринцев

19 сентября 2017 года







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