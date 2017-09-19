Новости версия для печати В Орле прокуратура добилась ужесточения наказания водителю, сбившему ребенка на улице 1-й Курской в марте этого года Напомним, молодой человек за рулем «Лады» 99-й модели, двигаясь со скоростью около 100 километров в час, сбил выходившего из трамвая шестиклассника, ученика 35-й школы.



В результате мальчик получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Железнодорожный райсуд назначил правонарушителю полтора года ограничения свободы, но оставил за ним право управлять транспортом.

Юлия Федорова, старший помощник прокурора области: «Государственным обвинителем приговор суда обжалован. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами апелляционного представления прокуратуры и на основании ч.3 ст.47 УК РФ назначил осужденному дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.»





Иван Суверин

19 сентября 2017 года







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