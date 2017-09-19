Орловские власти предложили жителями еще одного ветхого дома переехать

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вторник
19.09.2017
14:52:12
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Орловские власти предложили жителями еще одного ветхого дома переехатьЧтобы не повторить историю с «карточным Домом», мэрия проводит обследование ветхих домов. И сегодня стало известно, что еще один дом вызывает серьезные опасения у властей
Сегодня на планерке в мэрии сообщили, что еще один дом подлежит немедленному расселению. После предварительной проверки двухэтажка №73а на Черкасской была признана аварийной. Александр Муромский поручил в кротчайшие сроки найти жителям этого дома новое жилье. Как нам стало, известно, сегодня к жителям уже приходили оценщики. Каждому было предложено переехать в новостройку на Болховском шоссе.
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