Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
19.09.2017
14:52:08
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловская полиция проводит акцию «Не дай себя обмануть»

Акция проводится ввиду участившихся фактов социального мошенничества. Ее цель – рассказать пожилым людям об уловках аферистов и предотвратить новые преступления.

Сегодня наиболее распространенными является мошенничества с использованием мобильных телефонов, банковских карт, под предлогом обмена денег и так далее. Злоумышленники выступают под видом социальных работников, работников пенсионного фонда, газовых и других служб.

Советы пенсионерам полицейские из года в год дают все те же:

- не доверять незнакомым людям и не пускать их в жилище;

- обязательно проверять удостоверение, если незнакомцы представляются работниками какой-либо организации, при этом стоит позвонить по телефону в данное учреждение и уточнить, направлялись по вашему адресу их сотрудники;

- и ни в коем случае не стоит показывать незнакомцам свои сбережения и места хранения денег и ценных вещей.

Донести предупреждение до каждого пожилого человека, раскрыть наперед все ухищрения аферистов и, главное, подсказать, как действовать в нестандартной ситуации - с этими целями была задумана акция «Не дай себя обмануть».

Помощи полицейские ждут от тех, кто по долгу профессии чаще контактирует с пенсионерами: муниципальных чиновников, соцработников, медиков. Кроме того, в полиции констатируют: чаще других жертвами аферистов становятся те из пенсионеров, кто обделен вниманием родных и предоставлен сам себе.


Иван Суверин
19 сентября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта