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вторник
19.09.2017
14:52:08
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Орловская полиция проводит акцию «Не дай себя обмануть»Акция проводится ввиду участившихся фактов социального мошенничества. Ее цель – рассказать пожилым людям об уловках аферистов и предотвратить новые преступления.
Сегодня наиболее распространенными является мошенничества с использованием мобильных телефонов, банковских карт, под предлогом обмена денег и так далее. Злоумышленники выступают под видом социальных работников, работников пенсионного фонда, газовых и других служб.
Советы пенсионерам полицейские из года в год дают все те же:
- не доверять незнакомым людям и не пускать их в жилище;
- обязательно проверять удостоверение, если незнакомцы представляются работниками какой-либо организации, при этом стоит позвонить по телефону в данное учреждение и уточнить, направлялись по вашему адресу их сотрудники;
- и ни в коем случае не стоит показывать незнакомцам свои сбережения и места хранения денег и ценных вещей.
Донести предупреждение до каждого пожилого человека, раскрыть наперед все ухищрения аферистов и, главное, подсказать, как действовать в нестандартной ситуации - с этими целями была задумана акция «Не дай себя обмануть».
Помощи полицейские ждут от тех, кто по долгу профессии чаще контактирует с пенсионерами: муниципальных чиновников, соцработников, медиков. Кроме того, в полиции констатируют: чаще других жертвами аферистов становятся те из пенсионеров, кто обделен вниманием родных и предоставлен сам себе.
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