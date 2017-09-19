Новости версия для печати Губернатор Вадим Потомский дал поручения по решению проблем Краснозоренского района В частности, на встрече с главой района Иваном Пряжниковым говорилось о строительстве пристройки к зданию Краснозоренской средней школы, где планируется разместить пищеблок.



Сейчас пищеблок находится на расстоянии около 200 метров от учебного корпуса. Администрация района готовит проектно-сметную документацию на объект. Департаменту образования поручено подготовить предложения по включению его в программу «Образование в Орловской области».



Кроме того, району требуется выделение дополнительных средств на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства предложил внесении изменений в бюджет области на 2017 год. Предлагается направить на эти цели более 2,6 миллиона рублей.





Максим Шилов

19 сентября 2017 года







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