Новости версия для печати В Орловской области приостановлена деятельность кооператива, занимающегося закупкой и реализацией коровьего молока Об этом сообщает территориальное управление Россельхознадзора.



Административное расследование проведено в отношении сельскохозяйственного кооператива «Маяк». На предприятии выявлен ряд грубых нарушений ветеринарного законодательства. Так, автомолокоцистерна предприятия находилась в антисанитарном состоянии и не была опломбирована. А при исследовании смывов из нее обнаружена кишечная палочка. Кроме того, закупаемое сырье отправляли на переработку без оформления соответствующих документов и проведения экспертизы.





Ольга Борисова

19 сентября 2017 года







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