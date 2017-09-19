За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП

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вторник
19.09.2017
14:52:06
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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТПВ результате 2 человека получили травмы.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 18 сентября в 19:50 водитель, управляя т/с МАН с полуприцепом, следовал по автодороге Крым-2 и в районе 349 километра произошло столкновение с автомобилем «Нива Шевроле», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» получил телесные повреждения.
18 сентября в 20:25 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», следовал со стороны Ельца и на 138 км автодороги Орел-Тамбов на перекрестке с круговым движением не уступил дорогу автомобилю «Опель Антара», находящемся на перекрестке и пользующемся преимуществом. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» - женщина 1952 года рождения получила телесные повреждения, госпитализирована.
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