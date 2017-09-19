Новости версия для печати Ситуация с неработающим подъемником в жилом доме – на контроле у главного орловского следователя Глава регионального управления СКР Анатолий Щуров взял под личный контроль расследование уголовного дела по статье «халатность». Причиной возбудить его стало бедственное положение ребенка-инвалида, проживающего в доме № 26 по улице Раздольной. Больше года он не выбирался на улицу из-за неработающего подъемника в подъезде дома.



Семья Лукьянчиковых сменила ветхий дом на высотку. Но она оказалась не крепостью, а местом заточения для ребенка-колясочника. 2,5 года мама бьется за право мальчика беспрепятственно выходить, точнее - выезжать на улицу на коляске. Казалось бы, проблема решилась, когда в подъезде установили электро-подъемник. Но и этот путь оказался «тупиковым» из-за неработающего подъемника мальчик живет как под домашним арестом.



Судебная тяжба закончилась в пользу матери. Подъемник пообещали сменить, но сменили, как говорится, шило на мыло.

Татьяна Лукьянчикова, мать ребенка-инвалида: «Пользоваться подъемником мне не приходилось, потому что до сих пор ведутся какие-то наладочные работы. Мне предлагали пользоваться, но он постоянно застревает. Я жду, когда его, наконец, наладят, и Ростехнадзор его зарегистрирует, тогда, я надеюсь, все будет нормально». А вот правоохранители надеяться не захотели. И причины ситуации решили выяснить следственным путем. К решению этой проблемы подключился новый главный следователь региона Анатолий Щуров.

Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «По данному факту ведется уголовное дело, в ходе которого мы назначили экспертное исследование, и выясняем, кто собирал это подъемное устройство, каким образом оно было заказано, кто был подрядчиком и кто финансировал, поскольку те недостатки, с которыми он был изготовлен до сих пор не позволяют ввести его в действие». Теперь злополучный подъемный механизм попал в ведение сотрудников ООО «Лифтсервис». Однако пользоваться подъемником все еще нельзя. Как говорят специалисты лифтового хозяйства, им достался механизм с подвохом.



Сейчас следователи устанавливают круг ответственных по делу о халатности, но у возможных подозреваемых еще есть время смягчить свою вину. В СКР предупредили: если проблема не решится в самое ближайшее время, следствию ничего не останется, как взять фигурантов уголовного дела под стражу.









Иван Суверин

19 сентября 2017 года







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