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Вадим Потомский встретился с орловскими писателями

«Нам надо пообщаться, и нам есть о чем поговорить!» - именно с этих слов губернатор начал встречу с орловскими писателями. Она прошла сегодня в кабинете главы региона, в узком кругу и за чашкой чая.

На встречу были приглашены председатель Орловской областной организации Союза писателей России Андрей Фролов, директор издательства «Вешние воды» Александр Лысенко, писатели Елена Машукова, Светлана Голубева, Владимир Ермаков и Алексей Кондратенко. Сама идея подобного диалога появилась около месяца назад. Чтобы воплотить её в жизнь, времени много не понадобилось. Ведь тем для обсуждения у областного руководителя с литературной элитой немало.
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Орел является признанной в Российской Федерации третьей литературной столицей, поэтому мы должны, как минимум, не только сохранить, но из года в год доказывать, и это все благодаря вашей творческой деятельности».
К слову, в рядах орловского отделения Союза писателей России 23 человека. Это на сегодняшний день старейшая литературная организация в области. Её члены стараются обеспечить непрерывность литературного процесса в регионе, ищут и поддерживают талантливую молодёжь, проводят презентации новых книг.
Андрей Фролов, председатель правления Орловской областной организации Союза писателей России: «Хотелось бы сказать о качестве книг - оно признано в литературном сообществе. За последние 10 лет при поддержке книгоиздания мы издали 65 авторских художественных книг, из которых 18 авторов получили 27 международных и всероссийских премий».
Поддерживает писателей и региональная власть. Чтобы славные литературные традиции на орловской земле не угасали, учреждены губернаторские стипендии, библиотеки сотрудничают с местными авторами.

Отечественную литературу нельзя представить без орловских авторов. Они продолжают вносить свою лепту в имидж региона. А значит, подобные встречи состоятся вновь.


Вадим Багринцев
19 сентября 2017 года

 


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