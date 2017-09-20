Новости версия для печати В регионе проводится профилактическая акция «Безопасное жилье» К середине сентября в Орловской области зарегистрировано более 400 пожаров.



В муниципальных образованиях будут проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности жилой фонд, объекты жизнеобеспечения, котельные и места хранения топлива. К середине сентября в Орловской области зарегистрировано более 400 пожаров. Почти 76% – в жилом секторе. 33 человека погибло.





Максим Шилов

20 сентября 2017 года







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