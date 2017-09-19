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В торговых центрах Орла эвакуируют посетителей

По нашим данным, до Орла дошла волна массовых ложных звонков о терактах, прокатившаяся по всей России. Экстренные службы выслали свои подразделения на все адреса. В числе закрытых объектов торговые центры «Малиновая вода», «ЦУМ», «МегаГринн» и «Протон», а также городская и областная администрации. Закрыть пришлось и смежные с ними здания и учреждения.

И без того непростая обстановка на дорогах областного центра в час-пик осложнилась до предела.

















В пресс-службе регионального УМВД нам сообщили, что информации для СМИ у полиции пока нет.