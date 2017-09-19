В торговых центрах Орла эвакуируют посетителей

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вторник
19.09.2017
22:56:05
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В торговых центрах Орла эвакуируют посетителейСегодня около 17 часов в Орле одновременно прекратили работу и начали эвакуацию людей шесть крупных объектов.
По нашим данным, до Орла дошла волна массовых ложных звонков о терактах, прокатившаяся по всей России. Экстренные службы выслали свои подразделения на все адреса. В числе закрытых объектов торговые центры «Малиновая вода», «ЦУМ», «МегаГринн» и «Протон», а также городская и областная администрации. Закрыть пришлось и смежные с ними здания и учреждения.
И без того непростая обстановка на дорогах областного центра в час-пик осложнилась до предела.
В пресс-службе регионального УМВД нам сообщили, что информации для СМИ у полиции пока нет.
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