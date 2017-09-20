Новости версия для печати Сегодня поздравления с профессиональным праздником будут получать специалисты машиностроительной отрасли День машиностроителя отмечается в России 24 сентября.



В час дня начнется торжественная часть мероприятия – лучшие в своем деле получат награды от первых лиц области и города. Затем свой подарок вручат творческие коллективы Орла. На сегодняшний день машиностроительный комплекс региона насчитывает 60 крупных и более 100 малых предприятий. В нашей области производят коммунальную и сельскохозяйственную технику, насосы, холодильники, упаковочное оборудование, светотехническую продукцию, изделия силовой электроники и многое другое. В этой отрасли больше 14 000 человек.





Мария Семак

20 сентября 2017 года







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