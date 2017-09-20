Сегодня поздравления с профессиональным праздником будут получать специалисты машиностроительной отрасли

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среда
20.09.2017
11:25:05
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Сегодня поздравления с профессиональным праздником будут получать специалисты машиностроительной отраслиДень машиностроителя отмечается в России 24 сентября.
В час дня начнется торжественная часть мероприятия – лучшие в своем деле получат награды от первых лиц области и города. Затем свой подарок вручат творческие коллективы Орла.
На сегодняшний день машиностроительный комплекс региона насчитывает 60 крупных и более 100 малых предприятий. В нашей области производят коммунальную и сельскохозяйственную технику, насосы, холодильники, упаковочное оборудование, светотехническую продукцию, изделия силовой электроники и многое другое. В этой отрасли больше 14 000 человек.
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