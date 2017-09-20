Пенсионный Фонд: если вы получаете федеральные льготы – пора сделать выбор

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среда
20.09.2017
11:25:07
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Пенсионный Фонд: если вы получаете федеральные льготы – пора сделать выборДо конца сентября надо определиться с видом социальных услуг.
Напомним, в соцппакет входит обеспечение лекарствами по рецептам, предоставление путевок в санаторий и оплата проезда до места лечения и обратно. Однако можно получать эту помощь деньгами, причем компенсация может быть как полной, так и частичной.
Определиться с выбором и написать соответствующее заявление необходимо до 1 октября. Сделать это можно в региональном отделении Пенсионного фонда, через личный кабинет на сайте управления или же через портал госуслуг.
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