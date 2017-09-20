Новости версия для печати Вниманию водителей! В Орле в течение трех дней в районе завода «Химмаш» будет запрещена стоянка транспортных средств.



Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с проведением публичных мероприятий 22, 23 и 24 сентября с 6:00 до 21:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке перед мемориальным комплексом по улице Машиностроительной в районе завода «Химмаш».





Орловское Информбюро

20 сентября 2017 года







На главную страницу





