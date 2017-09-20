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среда
20.09.2017
11:25:11
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Вниманию водителей!В Орле в течение трех дней в районе завода «Химмаш» будет запрещена стоянка транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с проведением публичных мероприятий 22, 23 и 24 сентября с 6:00 до 21:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке перед мемориальным комплексом по улице Машиностроительной в районе завода «Химмаш».
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