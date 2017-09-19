Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- До Орла дошла волна массовых ложных звонков о терактах, прокатившаяся по всей России.



- Неподъемная проблема. Закончится ли для ребенка-инвалида домашнее заточение? - Когда дом - крепость только на бумаге. Еще один орловский дом требует срочного расселения. - Вектор на развитие. Сегодня в регионе говорили о промышленности.

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Вести-Орёл

19 сентября 2017 года







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