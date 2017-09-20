Новости версия для печати Еженедельное совещание в мэрии Орла Аварийное жилье. Коммунальные долги муниципальных учреждений. Уборка мусора. Железнодорожный переезд в переулке Маслозаводском.



Тема аварийного жилья и необходимость решать проблему с переселением семимильными шагами – сегодня вновь обсуждали в орловской мэрии. Напомним, после обрушения дома на набережной в городе проверили все потенциально опасные дома. И таких, в которых жизнь напоминает пороховую бочку, – предостаточно.



Проблема расселения ветхих и аварийных домов в Орле стоит остро, как никогда. Один дом в центре города уже рухнул. Такая же судьба, судя по всему, ждет и дом на улице Черкасской. Уже давно в двухэтажке № 73А на Черкасской обвалился фундамент, а трещины исполосовали стены. В таких условиях проживают 8 семей. Жители знают, находится в квартирах не безопасно. Это на днях подтвердила и специальная комиссия.



Жильцы согласны на любые условия. Сегодня на планерке в мэрии сообщили, что условия - будут, и неплохие. Средства на приобретение квартир уже выделены.

Артем Митасов, заместитель главы администрации г. Орла: «На прошлой неделе мы оплатили приобретение квартир. Сейчас данные квартиры находятся на регистрации». Глава администрации Александр Муромский поручил чиновнику наладить взаимодействие с регуправлением, чтобы максимально оперативно, без лишней проволочки, оформить все документы.



В рамках поручений подняли вопрос коммунальных долгов. Так, школы и дома творчества задолжали в общей сумме более ста миллионов рублей. Глава города попросил разобраться и составить рейтинг тех учреждений, где нормативы значительно больше положенного. А руководителям этих учреждений стоит более тщательно экономить ресурсы – это поможет сократить траты.



Затронули чиновники и тему, о которой говорят еженедельно. Мэр заявил, город утопает в мусоре.

Василий Новиков, мэр города Орла: «Очень много и в частном секторе и на площадках мусора. Такое впечатление, что его не вывозят». Как заверил коммерческий директор ООО «ЭкоТек» Евгений Соломатин, «ежедневно по действующему муниципальному контракту вывозится именно то количество мусора, которое там прописано».



Глава города поставил задачу перед заказчиком и исполнителем этих работ найти и указать в контракте правильную цифру - главное, чтобы город был чистым.



Так же на совещании доложили, что компромисс с железнодорожниками найден. И переезд в Маслозаводском переулке не закроют, но отремонтируют. Срок предоставления «дорожной карты» - 1 октября.









Анна Вайсергисер

20 сентября 2017 года







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