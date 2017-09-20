Еженедельное совещание в мэрии Орла

|
среда
20.09.2017
11:25:09
|
|
Еженедельное совещание в мэрии ОрлаАварийное жилье. Коммунальные долги муниципальных учреждений. Уборка мусора. Железнодорожный переезд в переулке Маслозаводском.
Тема аварийного жилья и необходимость решать проблему с переселением семимильными шагами – сегодня вновь обсуждали в орловской мэрии. Напомним, после обрушения дома на набережной в городе проверили все потенциально опасные дома. И таких, в которых жизнь напоминает пороховую бочку, – предостаточно.
Проблема расселения ветхих и аварийных домов в Орле стоит остро, как никогда. Один дом в центре города уже рухнул. Такая же судьба, судя по всему, ждет и дом на улице Черкасской. Уже давно в двухэтажке № 73А на Черкасской обвалился фундамент, а трещины исполосовали стены. В таких условиях проживают 8 семей. Жители знают, находится в квартирах не безопасно. Это на днях подтвердила и специальная комиссия.
Жильцы согласны на любые условия. Сегодня на планерке в мэрии сообщили, что условия - будут, и неплохие. Средства на приобретение квартир уже выделены.
Глава администрации Александр Муромский поручил чиновнику наладить взаимодействие с регуправлением, чтобы максимально оперативно, без лишней проволочки, оформить все документы.
В рамках поручений подняли вопрос коммунальных долгов. Так, школы и дома творчества задолжали в общей сумме более ста миллионов рублей. Глава города попросил разобраться и составить рейтинг тех учреждений, где нормативы значительно больше положенного. А руководителям этих учреждений стоит более тщательно экономить ресурсы – это поможет сократить траты.
Затронули чиновники и тему, о которой говорят еженедельно. Мэр заявил, город утопает в мусоре.
Как заверил коммерческий директор ООО «ЭкоТек» Евгений Соломатин, «ежедневно по действующему муниципальному контракту вывозится именно то количество мусора, которое там прописано».
Глава города поставил задачу перед заказчиком и исполнителем этих работ найти и указать в контракте правильную цифру - главное, чтобы город был чистым.
Так же на совещании доложили, что компромисс с железнодорожниками найден. И переезд в Маслозаводском переулке не закроют, но отремонтируют. Срок предоставления «дорожной карты» - 1 октября.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта