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Вадим Потомский посетил ведущее предприятие России на рынке торгового холодильного оборудования

Сейчас 50 % процентов общего объема холодильных и морозильных шкафов витринного типа - из Орла, сделаны они на заводе «Фригогласс». Глава региона встретился с руководством и работниками предприятия. Говорили о современном производстве и его перспективах на Орловской земле, заработной плате и социальных гарантиях.

Около 140 тысяч холодильников для торговой сферы ежегодно выпускает «Фригогласс». Греческое предприятие – яркий пример инвестирования иностранного капитала в экономику России. Компания активно работает с местными поставщиками. Кроме того, с 2010 года «Фригогласс» заплатил в бюджеты разных уровней около 3 миллиардов рублей.
Андреас Герагидис, директор завода: «Работаем с местными поставщиками, стареемся помочь в развитии этого направления». 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Если смотреть по цифрам 99%, то за 7 месяцев этого года уже 99 % от объема, который был в 2016 году по холодильному оборудованию, уже произведено. 
«Фригогласс Евразия» работает в Орле с 1998 года. Первая продукция сошла с конвейера спустя два года. За все время объем производства перевалил за 2 миллиона, что и позволило получить статус лучшего предприятия России. «Фригогласс» сотрудничает с крупнейшими производителями, в том числе и прохладительных напитков. Поэтому сейчас холодильное оборудование, активно поставляется в городах, где пройдет Чемпионам Мира по футболу.

Холодильные и морозильные шкафы витринного типа изготавливаются на современном оборудовании ведущих европейских производителей – Германии, Италии, Швеции, Франции и Греции.
Александр Терехов, директор по производству: «Все операция у нас пронормированы. Мы четко знаем, за какой период времени среднем оператор выполняет определенное действие. Соответственно коэффициенты загрузки, коэффициенты выполнения операции – все учитывается». 
Несмотря на сложные времена в экономике, завод не сократил объём производства, здесь, наоборот, дополнительно создают рабочие места. Сейчас на предприятии трудятся почти - 1000 человек. Глава региона пообщался с рабочими, говорили о развитии промышленности. В целом, как отметил Вадим Потомский, промышленный сектор Орловщины показывает хороший результат, что положительно сказывается и на развитии экономики в регионе. Только за первые 7 месяцев текущего года «Фригогласс» пополнил государственную казну почти на 300 миллионов рублей.




Татьяна Дьяконова
20 сентября 2017 года

 


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