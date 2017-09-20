Новости версия для печати Автолюлька напрокат Региональное ГИБДД просит жителей города Орла внести свою лепту в безопасность дорожного движения и отдать в дар орловскому перинатальному центру ставшую ненужной автолюльку.



Молодые родители могут бесплатно воспользоваться автолюлькой для того, чтобы безопасно довезти домой новорожденных. Такая возможность появилась с марта 2015 года. И сейчас спрос значительно превышает количество имеющихся в перинатальном центре автолюлек.





Татьяна Напольских

20 сентября 2017 года







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