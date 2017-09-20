Новости версия для печати В Орловской области прошел профессиональный марафон для детей-инвалидов и их родителей Марафон провел Центр занятости населения Мценского района совместно с районными отделами психологической помощи.



Двухдневное мероприятие организовано в рамках реализации комплексного плана межведомственного взаимодействия по оказанию профориентационных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья.



Специалисты обсудили с родителями действия, основанные на ведущей роли семьи в профессиональном самоопределении детей, составили маршрутную карту в рамках профориентации. С учетом пожеланий родителей и детей запланировали тематические экскурсии на мценские предприятия. В марафоне участвовали 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов.





Евгения Костомарова

20 сентября 2017 года







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