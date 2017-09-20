В Орловской области прошел профессиональный марафон для детей-инвалидов и их родителей

|
среда
20.09.2017
16:17:14
|
|
В Орловской области прошел профессиональный марафон для детей-инвалидов и их родителейМарафон провел Центр занятости населения Мценского района совместно с районными отделами психологической помощи.
Двухдневное мероприятие организовано в рамках реализации комплексного плана межведомственного взаимодействия по оказанию профориентационных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья.
Специалисты обсудили с родителями действия, основанные на ведущей роли семьи в профессиональном самоопределении детей, составили маршрутную карту в рамках профориентации. С учетом пожеланий родителей и детей запланировали тематические экскурсии на мценские предприятия. В марафоне участвовали 14 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта