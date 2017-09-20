За минувшие сутки на региональных дорогах произошло 29 дорожно-транспортных происшествий

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среда
20.09.2017
16:17:16
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За минувшие сутки на региональных дорогах произошло 29 дорожно-транспортных происшествийВ списке пострадавших – один человек. 16-летняя девушка-пешеход переходила дорогу по «зебре».
ДТП произошло на перекрестке улиц Гагарина и Песковской в Орле. Водитель «Шкоды» не сумел вовремя заметить пешехода на «зебре».
По предварительным данным, у пострадавшей диагностированы вывих и ушибы. Водитель объяснил полицейским произошедшее недостатком освещенности на переходе, а также неожиданным выходом потерпевшей на дорогу.
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