Проверку на противопожарную устойчивость прошел один из главных узлов связи в регионе - орловский областной радиотелевизионный передающий центр

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Проверку на противопожарную устойчивость прошел один из главных узлов связи в регионе - орловский областной радиотелевизионный передающий центрОгнеборцы провели там учения и познакомились с особенностями объекта.
Областной радиотелевизионный передающий центр по праву считается критическим объектом регионального значения. Об этом пожарным рассказал руководитель РТПЦ.
Андрей Шишкин, директор Орловского филиала РТРС «Орловский РТПЦ»: «Сегодня для нас телевидение – это не только источник досуга, не только источник получения информации, но и мощное средство информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического характера».
Ввиду особенностей объекта противопожарный минимум обязаны знать все сотрудники.
Александр Леонов, начальник отдела организации службы и подготовки ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе учения отработаны вопросы спасения людей с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также с помощью специальных пожарных автомобилей, отработаны действия пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожаров на объектах связи. В целом оценка за учения удовлетворительная».
Всем сотрудникам РТПЦ пожарные напомнили о свойствах огнетушителей и предложили опробовать свои навыки на практике.
Андрей Шишкин, директор Орловского филиала РТРС «Орловский РТПЦ»: «Для тушения этого оборудования требуются определенные навыки, в частности, оборудование запрещено тушить водой. Мы используем для тушения оборудования углекислотные огнетушители».