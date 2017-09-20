Новости версия для печати Проверку на противопожарную устойчивость прошел один из главных узлов связи в регионе - орловский областной радиотелевизионный передающий центр Огнеборцы провели там учения и познакомились с особенностями объекта.



Областной радиотелевизионный передающий центр по праву считается критическим объектом регионального значения. Об этом пожарным рассказал руководитель РТПЦ.

Андрей Шишкин, директор Орловского филиала РТРС «Орловский РТПЦ»: «Сегодня для нас телевидение – это не только источник досуга, не только источник получения информации, но и мощное средство информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического характера». Александр Леонов, начальник отдела организации службы и подготовки ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе учения отработаны вопросы спасения людей с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, а также с помощью специальных пожарных автомобилей, отработаны действия пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожаров на объектах связи. В целом оценка за учения удовлетворительная». Ввиду особенностей объекта противопожарный минимум обязаны знать все сотрудники.

Андрей Шишкин, директор Орловского филиала РТРС «Орловский РТПЦ»: «Для тушения этого оборудования требуются определенные навыки, в частности, оборудование запрещено тушить водой. Мы используем для тушения оборудования углекислотные огнетушители». Всем сотрудникам РТПЦ пожарные напомнили о свойствах огнетушителей и предложили опробовать свои навыки на практике.





Иван Суверин

20 сентября 2017 года







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