Новости версия для печати В орловском краеведческом музее состоялась презентация путеводителя «Орловское полесье» В небольшой книжке наиболее полно отражены объекты посещения национального парка, возможные экскурсии, автомобильные маршруты и все, что только может пригодиться туристу.



Удобный карманный формат, отличные фотографии, подробные карты на которых обозначены схемы проезда, экологические тропы для пеших экскурсий, достопримечательности, археологические памятники. Это безусловные плюсы путеводителя, который администрация национального парка презентовала широкому кругу читателей.

Наталья Шпиленок, зам. директора национального парка «Орловское полесье»: «Основная цель нашего информационно-справочного издания - познакомить любителей природы и туристов с историко-культурными и природными объектами национального парка «Орловское полесье». Тираж пока небольшой, всего 1000 экземпляров. Часть его можно будет найти в визит-центре парка, часть - разойдется по библиотекам. В том случае, если путеводитель будет интересен читателям, то его ждет переиздание. В последние годы интерес к «Орловскому полесью» растет, парк принимает много гостей из разных регионов, и появление путеводителя стало необходимостью.

Олег Пригоряну, директор национального парка «Орловское полесье»: «В первую очередь ориентировано на массового туриста, чтобы он мог максимально полную информацию получить. Поскольку у нас гостей парка больше из других регионов, поэтому для них крайне важно, чтобы они в течение получаса могли представить себе программу – что они хотят узнать, где остановиться и какие историко-культурные объекты посетить». Издание путеводителя приурочили к Году экологии, на его страницах можно узнать информацию, которая касается отдыха, краеведения, родников и знаменитых озер, растительного и животного мира, легенд и даже праздников, которые традиционно отмечаются в национальном парке. На презентацию сотрудники «Орловского полесья» пригласили краеведов, работников культуры, сотрудников библиотек и издателей.





Эва Стасюлевич

20 сентября 2017 года







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