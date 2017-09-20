Орловца подозревают в разжигании вражды

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среда
20.09.2017
16:17:03
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Орловца подозревают в разжигании враждыСледственный комитет России по Орловской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Орловские полицейские установили молодого человека, разместившего на страницах в социальной сети видеозаписи, направленные на разжигание вражды. Максимальное наказание – лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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