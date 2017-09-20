В Орловской области намолочено 2,8 миллионов тонн зерна

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среда
20.09.2017
16:17:09
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В Орловской области намолочено 2,8 миллионов тонн зернаПо состоянию на 19 сентября, озимые и яровые зерновые культуры обмолочены на площади 700 тыс. гектаров (79% от плана уборки).
Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара.
На этой неделе планируется завершить уборку оставшихся площадей зерновых колосовых культур. На очереди – завершение уборки люпина и гречихи.
Закладывая фундамент будущего урожая, сельхозпредприятия области проводят сев озимых зерновых культур. Уже посеяно 280 тыс. гектаров или 68% от плана.
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