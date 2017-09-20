Новости версия для печати В Орловской области намолочено 2,8 миллионов тонн зерна По состоянию на 19 сентября, озимые и яровые зерновые культуры обмолочены на площади 700 тыс. гектаров (79% от плана уборки).



Средняя урожайность – более 40 центнеров с гектара.



На этой неделе планируется завершить уборку оставшихся площадей зерновых колосовых культур. На очереди – завершение уборки люпина и гречихи.



Закладывая фундамент будущего урожая, сельхозпредприятия области проводят сев озимых зерновых культур. Уже посеяно 280 тыс. гектаров или 68% от плана.





Максим Шилов

20 сентября 2017 года







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