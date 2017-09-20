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В этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» город Ливны получил 16 миллионов рублей

За тем, как идут работы, насколько учитываются пожелания жителей, пристально следят активисты Общероссийского Народного Фронта. С очередной проверкой они побывали в этом районном центре.

В программу «Комфортная городская среда» в этом году попали 7 ливенских дворов и любимое место жителей – центральный парк. На него выделили треть отпущенных средств. Этот парк - историческая достопримечательность. По официальным данным ему уже 175 лет, по неофициальным - более 200. Приводить в порядок его начали еще в прошлом году, благодаря программе в этом году смогли продолжить благоустройство.
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Орловской области: «Парк городской будет расширен и благоустроен масштабно и качественно, и как раз поводом к этому глобальному обустройству стала наша программа «Городская среда». Очень позитивный момент эффекта этой программы».
Масштабы преобразования в городском парке ливенцы уже успели оценить по достоинству
Вероника Шкуратюк, жительница г. Ливны: «Было очень пусто, а сейчас идешь – глаз радуется, идешь действительно отдыхать. И деткам интересно, и мамам интересно, есть, где отдохнуть – раньше лавочек не было».
Как уверяют городские власти, работы на этом не закончатся. Они будут продолжены, пока самый дальний его уголок не станет максимально комфортным и привлекательным
Николай Злобин, глава г. Ливны: «В следующем году мы продолжим благоустройство парка, и охватим территорию практически всего парка. Так что, я думаю, в большинстве своем парк будет закончен в следующем году».
Дворовые территории также попали в программу в этом году - благодаря активности жителей. Во дворах восстановлено асфальтовое покрытие, заменены бордюры, установлены детские спортивные городки, над подъездами появилось освещение. На сегодняшний день 4 ливенских двора уже благоустроены, на остальных идет асфальтирование.

Однако качественная проверка реализации программы - не единственная цель приезда в Ливны активистов ОНФ. Встреча с жителями, которые обратились с просьбой решить проблему с обновлением детской спортивной площадки в их дворе, тоже была внесена в план мониторинга. Просьба была не только услышана, но и взята на заметку

Программа по созданию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. С ее помощью, уверены активисты Народного Фронта, сделать можно очень много. Идет постоянная разъяснительная работа с жителями, чтобы они не были сторонними наблюдателями и более активно включались в позитивный процесс. И результат - есть. На следующий год в Ливенской горадминистрации уже приняли 85 заявок от жителей.




Оксана Гранн
20 сентября 2017 года

 


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