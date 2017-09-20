В этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» город Ливны получил 16 миллионов рублей

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В этом году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» город Ливны получил 16 миллионов рублейЗа тем, как идут работы, насколько учитываются пожелания жителей, пристально следят активисты Общероссийского Народного Фронта. С очередной проверкой они побывали в этом районном центре.
В программу «Комфортная городская среда» в этом году попали 7 ливенских дворов и любимое место жителей – центральный парк. На него выделили треть отпущенных средств. Этот парк - историческая достопримечательность. По официальным данным ему уже 175 лет, по неофициальным - более 200. Приводить в порядок его начали еще в прошлом году, благодаря программе в этом году смогли продолжить благоустройство.
Масштабы преобразования в городском парке ливенцы уже успели оценить по достоинству
Ирина Сафонова, сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Орловской области: «Парк городской будет расширен и благоустроен масштабно и качественно, и как раз поводом к этому глобальному обустройству стала наша программа «Городская среда». Очень позитивный момент эффекта этой программы».
Как уверяют городские власти, работы на этом не закончатся. Они будут продолжены, пока самый дальний его уголок не станет максимально комфортным и привлекательным
Вероника Шкуратюк, жительница г. Ливны: «Было очень пусто, а сейчас идешь – глаз радуется, идешь действительно отдыхать. И деткам интересно, и мамам интересно, есть, где отдохнуть – раньше лавочек не было».
Дворовые территории также попали в программу в этом году - благодаря активности жителей. Во дворах восстановлено асфальтовое покрытие, заменены бордюры, установлены детские спортивные городки, над подъездами появилось освещение. На сегодняшний день 4 ливенских двора уже благоустроены, на остальных идет асфальтирование.
Николай Злобин, глава г. Ливны: «В следующем году мы продолжим благоустройство парка, и охватим территорию практически всего парка. Так что, я думаю, в большинстве своем парк будет закончен в следующем году».
Однако качественная проверка реализации программы - не единственная цель приезда в Ливны активистов ОНФ. Встреча с жителями, которые обратились с просьбой решить проблему с обновлением детской спортивной площадки в их дворе, тоже была внесена в план мониторинга. Просьба была не только услышана, но и взята на заметку
Программа по созданию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. С ее помощью, уверены активисты Народного Фронта, сделать можно очень много. Идет постоянная разъяснительная работа с жителями, чтобы они не были сторонними наблюдателями и более активно включались в позитивный процесс. И результат - есть. На следующий год в Ливенской горадминистрации уже приняли 85 заявок от жителей.