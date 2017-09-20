В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» будет направлено 66,5 млн. рублей

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среда
20.09.2017
20:28:17
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В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» будет направлено 66,5 млн. рублейВ этом году на территории Орловской области необходимо ввести 955 квадратных метров жилья, 36,5 километров сетей водоснабжения, 980 квадратных метров спортивных сооружений и поддержать грантами инициативу селян.
На эти мероприятия будет направлено 66,5 млн. рублей. Из них 21 млн. - на улучшение жилищных условий. На сегодняшний день уже приобретено жильё для 14 семей, из которых 10 – семьи молодых специалистов. Об этом говорили на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии орловского Облсовета. Также было рекомендовано главам районов более активно формировать портфель проектов.
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