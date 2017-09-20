Новости версия для печати В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» будет направлено 66,5 млн. рублей В этом году на территории Орловской области необходимо ввести 955 квадратных метров жилья, 36,5 километров сетей водоснабжения, 980 квадратных метров спортивных сооружений и поддержать грантами инициативу селян.



На эти мероприятия будет направлено 66,5 млн. рублей. Из них 21 млн. - на улучшение жилищных условий. На сегодняшний день уже приобретено жильё для 14 семей, из которых 10 – семьи молодых специалистов. Об этом говорили на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии орловского Облсовета. Также было рекомендовано главам районов более активно формировать портфель проектов.





Татьяна Напольских

20 сентября 2017 года







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