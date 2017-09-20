Новости версия для печати В Орловской области за последние 5 лет для инвалидов было создано почти 400 специально оборудованных рабочих мест Практически в каждой организации есть специальные – «квотированные места» для такой категории. И их будет больше – депутаты обсуждают изменения в региональный Закон. В свою очередь в службе занятости подбирают вакансии и помогают трудоустраиваться этой категории людей.



За последние 3 года более 500 человек получили возможность работать в самых разных организациях, многие смогли пройти переобучение.



На сегодняшний день в службе занятости достаточно большой арсенал мероприятий по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Как рассказала зам. директора Центра занятости населения Северного района города Орла Ольга Волобуева, инвалидов трудоустраивают на квотируемые рабочие места в соответствии с действующим законом Орловской области, предлагают временное трудоустройство и общественные работы.



Кроме этого, за последние 5 лет для инвалидов было создано почти 400 специально оборудованных рабочих мест на средства госсубсидий. С начала этого года в службу занятости за трудоустройством обратилось более 200 людей с ограниченными возможностями. Четвертая часть из них уже получила временные или постоянные рабочие места.









Оксана Гранн

20 сентября 2017 года







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