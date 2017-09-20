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среда
20.09.2017
20:28:11
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В Орле сегодня отметили 20-летие общественного движения «Пенсионеры России»Все это время движение последовательно отстаивает интересы людей, которые сполна отдали свой трудовой долг стране, а теперь на пенсии рассчитывают на достойные условия жизни.
Региональное представительство движения есть и в нашем регионе. И оно находит немало своих сторонников. Реготделение выпускает и свою газету «Орловский пенсионер», в которой доносит до орловцев свою позицию. А сегодня праздничное мероприятие собрало активистов движения. Символично, что со сцены их поздравляли те, кто радует бабушек и дедушек больше всего – подрастающее поколение.
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