Новости версия для печати В Орле сегодня отметили 20-летие общественного движения «Пенсионеры России» Все это время движение последовательно отстаивает интересы людей, которые сполна отдали свой трудовой долг стране, а теперь на пенсии рассчитывают на достойные условия жизни.



Региональное представительство движения есть и в нашем регионе. И оно находит немало своих сторонников. Реготделение выпускает и свою газету «Орловский пенсионер», в которой доносит до орловцев свою позицию. А сегодня праздничное мероприятие собрало активистов движения. Символично, что со сцены их поздравляли те, кто радует бабушек и дедушек больше всего – подрастающее поколение.





Оксана Гранн

20 сентября 2017 года







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