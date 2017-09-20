Новости версия для печати Орловские яхтсмены вернулись из столицы с бронзовой наградой Там проходили гонки на приз в честь 870-летия Москвы.



Награду получил экипаж Георгия Грамматчикова. Опытный рулевой, кандидат в мастера спорта, он сумел вывести свою команду в число призеров, даже несмотря на трудности. Наши ребята пропустили два дня из четырех гоночных и, тем не менее, набрали нужное для победы количество баллов.





Мария Семак

20 сентября 2017 года







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