Орловские яхтсмены вернулись из столицы с бронзовой наградой

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среда
20.09.2017
20:28:09
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Орловские яхтсмены вернулись из столицы с бронзовой наградойТам проходили гонки на приз в честь 870-летия Москвы.
Награду получил экипаж Георгия Грамматчикова. Опытный рулевой, кандидат в мастера спорта, он сумел вывести свою команду в число призеров, даже несмотря на трудности. Наши ребята пропустили два дня из четырех гоночных и, тем не менее, набрали нужное для победы количество баллов.
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