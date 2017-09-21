23 сентября театр «Свободное пространство» открывает детский сезон

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четверг
21.09.2017
13:45:30
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23 сентября театр «Свободное пространство» открывает детский сезонМаленькие зрители увидят сказку «Кот против людоеда». Начало в 10:30.
Отметим также, в 41-м театральном сезоне можно будет посмотреть сказочные приключения в спектакле «Али-баба и сорок разбойников», спектакль по произведениям Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», сказку для всей семьи «Африка», спектакль для маленьких и больших зрителей «Полный вперед!», притчу о дружбе, любви к ближнему, вере и безверии «У ковчега в восемь».
Подробнее с афишей можно ознакомиться на официальном сайте театра «Свободное пространство».
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