Новости версия для печати Пресс-служба УМВД России информируют о смене адреса Центра тестирования иностранных граждан Ранее Центр тестирования иностранных граждан находился в доме 23 по Наугорскому шоссе.



Теперь он расположен по адресу: ул. Комсомольская, 41, 1 этаж, каб. 103 .



Центр проводит подготовку к комплексному экзамену по русскому языку, истории и основам законодательства России; он наделен правом принимать комплексный экзамен и выдавать соответствующий сертификат государственного образца тем, кто успешно прошел тестирование.



Время работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 16:30. Тел. 75–03–55; 8 (960) 656–63–36. Е–mail: testorel@mail.ru.





Ольга Борисова

21 сентября 2017 года







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