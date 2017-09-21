Пресс-служба УМВД России информируют о смене адреса Центра тестирования иностранных граждан

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четверг
21.09.2017
13:45:34
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Пресс-служба УМВД России информируют о смене адреса Центра тестирования иностранных гражданРанее Центр тестирования иностранных граждан находился в доме 23 по Наугорскому шоссе.
Теперь он расположен по адресу: ул. Комсомольская, 41, 1 этаж, каб. 103.
Центр проводит подготовку к комплексному экзамену по русскому языку, истории и основам законодательства России; он наделен правом принимать комплексный экзамен и выдавать соответствующий сертификат государственного образца тем, кто успешно прошел тестирование.
Время работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 16:30. Тел. 75–03–55; 8 (960) 656–63–36. Е–mail: testorel@mail.ru.
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