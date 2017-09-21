Новости версия для печати

Профилактика – лучшее лечение любой болезни

Сегодня, 21 сентября, показательную вакцинацию для сотрудников проведут и в региональном управлении Роспотребнадзора.

В этом году используется вакцина «Совигрипп», которая защищает от нескольких штаммов гриппа групп А и В, в том числе и от свиного. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Напомним, прививки делают не только в поликлиниках, но и в передвижных комплексах на рынках выходного дня.