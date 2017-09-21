Профилактика – лучшее лечение любой болезни

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четверг
21.09.2017
13:45:15
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Профилактика – лучшее лечение любой болезниНа сегодняшний день в Орловской области от гриппа привито более 40 000 человек.
Сегодня, 21 сентября, показательную вакцинацию для сотрудников проведут и в региональном управлении Роспотребнадзора.
В этом году используется вакцина «Совигрипп», которая защищает от нескольких штаммов гриппа групп А и В, в том числе и от свиного. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.
Напомним, прививки делают не только в поликлиниках, но и в передвижных комплексах на рынках выходного дня.
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