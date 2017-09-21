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четверг
21.09.2017
13:45:38
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Сегодня в Орле открывается III Международный кинофестиваль «Отцы и дети»Первый фильм, который увидят зрители - «Европа подождёт!» режиссёра Ильдара Гилязева, в котором снимались орловские актеры. Показ состоится в академическом театре, в 20:00.
До премьеры перед зрителями выступят ведущие артисты, музыканты и творческие коллективы.
За время работы фестиваля орловцы увидят фильмы самых разных жанров. Также пройдут творческие встречи, мастер-классы, специальные показы. Культурная программа охватит практически все города и райцентры региона – просмотры и беседы с участниками фестиваля состоятся в театрах и кинозалах, во дворцах культуры, в школах и вузах.
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