Новости версия для печати Сегодня в Орле открывается III Международный кинофестиваль «Отцы и дети» Первый фильм, который увидят зрители - «Европа подождёт!» режиссёра Ильдара Гилязева, в котором снимались орловские актеры. Показ состоится в академическом театре, в 20:00.



До премьеры перед зрителями выступят ведущие артисты, музыканты и творческие коллективы. За время работы фестиваля орловцы увидят фильмы самых разных жанров. Также пройдут творческие встречи, мастер-классы, специальные показы. Культурная программа охватит практически все города и райцентры региона – просмотры и беседы с участниками фестиваля состоятся в театрах и кинозалах, во дворцах культуры, в школах и вузах.







Мария Семак

21 сентября 2017 года







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