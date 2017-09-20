Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Дворы движутся к комфорту. Активисты ОНФ проверили, как идет работа в Ливнах. - Родина моя – Россия. Сегодня население большой страны пополнилось. - Сегодня в регионе поздравили машиностроителей. - Когда в область привезут тот самый орловский Орден Ленина?





Вести-Орёл

20 сентября 2017 года







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