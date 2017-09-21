Новости версия для печати В Орле чествовали машиностроителей Работники отрасли машиностроения отмечают свой профессиональный праздник 24 сентября.



В большом зале госуниверситета имени Тургенева собрались те, кто каждый день своим трудом укрепляет и развивает промышленный потенциал региона. Сегодня на долю машиностроителей приходится четверть внутреннего валового продукта. В отрасли работают 160 крупных и средних предприятий.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Здесь сосредоточены передовые научные достижения, лучшие кадры, рабочие династии, которые составляют трудовую славу Орловщины. Мы с гордостью отмечаем, что сегодня сердце орловской промышленности бьется уверенно и ровно». Как отметил в своем поздравлении губернатор области, правительство и дальше будет расширяться комплекс системных мер по поддержке реального сектора экономики, в первую очередь, в высокотехнологичных отраслях, составляющих базу машиностроительного комплекса региона. Поздравления в адрес орловских машиностроителей прозвучали и от главного федерального инспектора по Орловской области Леонида Соломатина.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Стабильная работа целого ряда предприятий области показывает, что в нынешних трудных условиях нужно наращивать объемы производства». В настоящее время в машиностроительной отрасли трудится более 14 тысяч человек. Лучших работников отрасли наградили Почетными грамотами и благодарностями.





Оксана Гранн

21 сентября 2017 года







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