Новости версия для печати Орловщина отметит 80-летие На следующей неделе регион ожидает большой праздник. – Отмечать круглую дату будут спортивными мероприятиями и концертами. А в музеях к празднику подготовят специальные экспозиции. В Краеведческом музее уже полным ходом идут монтажные работы.



В самом большом выставочном зале Краеведческого музея только идут монтажные работы. Фотографии, документы, карты занимают свои места. На следующей неделе выставка, на которой отражена 80-летняя история Орловской области, станет доступна каждому.



К примеру, можно увидеть, как выглядел памятник Танкистам в послевоенные годы. Он доверху усыпан венками. Здесь и портреты героев Советского Союза, снимки довоенных времен, фото гостей, которые приезжали с визитом в Орел и самые узнаваемые места области.



Немалую часть выставочного материала, связанного с историей образования региона, предоставили из архива области. Это и Книга Почета 1939 года, и карты на которых видно, как менялись границы региона. Отправной точкой начала истории Орловской области по праву можно считать постановление от 27 сентября 1937 года, в котором говорится о разделе Западной и Курской областей на Смоленскую, Орловскую и Курскую. Тогда здесь проживало более 3 миллионов человек. Это как население современной Литвы. Современная карта, конечно, сильно изменилась. Сравнить обе можно будет уже 25 сентября. Выставка продлится в течение месяца. Кстати, из архива привезут Орден Ленина, которым Орловская область была награждена в 1967 году. Увидеть его можно будет только в день открытия выставки.









Анна Вайсергисер

21 сентября 2017 года







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