Новости версия для печати В Орле 26 человек, получивших гражданство РФ, дали клятву верности Торжественное принятие присяги состоялось в Управлении по вопросам миграции орловского УМВД.



Новые граждане России поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Когда перед лицом других граждан Российской Федерации, перед лицом людей, с которыми вместе вступает в гражданство, человек произносит слова клятвы, это придает, с одной стороны, торжественность моменту, с другой стороны, налагает дополнительные обязательства». В Орле приняли присягу 26 человек. Это выходцы из Азербайджана, Армении, Украины. Решаются на такой важный шаг, в большинстве своём, люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Но каждый из тех, кто сегодня поднимался на сцену для произношения клятвы, готовы считать Россию своей Родиной.



Принять присягу имеют право несколько категорий иностранцев: те, у кого в России проживают близкие родственники, рожденные в РСФСР, участники программы переселения соотечественников, носители русского языка. Чтобы доказать последнее, кстати, соискатели должны были сдать экзамен «по великому, и могучему».



Всего же с начала года, за счет иностранцев, население Орловской области увеличилось более чем на 1200 человек.









Вадим Багринцев

21 сентября 2017 года







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