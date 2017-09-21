Новости версия для печати Выставка заслуженного художника России Анатолия Костяникова открылась в администрации Орловской области Экспозиция размещена в холле перед Круглым залом.



На выставке представлено 20 картин, которые ранее выставлялись в галерее Арт-Орёл на персональной выставке художника «ПИЛИГРИМЫ». Проект стал осмыслением раннего творческого этапа мастера и демонстрирует разнообразные подходы к решению живописных задач. Художник работал над этой серией с 1992 по 2006 годы.





Максим Шилов

21 сентября 2017 года







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