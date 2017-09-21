Новости версия для печати В Орле проведут инвентаризацию неиспользуемых помещений Такое поручение дал глава городской администрации Александр Муромский.



По мнению главы города, бюджетные средства должны использоваться рационально, а муниципальное имущество – эффективно. С этой целью на предмет неиспользуемых помещений проверят учреждения культуры, образования и социального обслуживания. Также поставлен вопрос об использовании организациями энергоресурсов. Задолженность по коммунальным услугам только в сфере образования составляет 105 млн. рублей.



Один из эффективных способов решения проблем энергосбережения — это заключение энергосервисных контрактов. В рамках таких контрактов уже переоборудован ряд школ. В результате была достигнута существенная экономия энергоресурсов.





Ольга Борисова

21 сентября 2017 года







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