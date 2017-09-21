В Орле выявлены факты неправильного расчета управляющими организациями размера платы за коммунальные ресурсы

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четверг
21.09.2017
13:45:32
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В Орле выявлены факты неправильного расчета управляющими организациями размера платы за коммунальные ресурсыПо данным управления государственной жилищной инспекции, начисления производились не в соответствии с данными технического паспорта на многоквартирные дома.
В связи с этим, управляющим организациям выданы предписания с требованиями о перерасчете размера платы за коммунальные ресурсы. Но требования контролирующей организации не были исполнены в установленные сроки. На сегодняшний день мировыми судьями рассмотрено пять дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения управляющим организациям за неисполненные предписания назначены штрафы в размере 100 тыс. рублей по каждому делу об административном правонарушении.
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