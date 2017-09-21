В Орловской области более 800 человек за восемь месяцев освоили востребованные на рынке труда профессии

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четверг
21.09.2017
13:45:10
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В Орловской области более 800 человек за восемь месяцев освоили востребованные на рынке труда профессииА их Учебный центр службы занятости предлагает 26.
Основные: бухгалтер, парикмахер, тракторист-машинист, электромонтажник и другие.
В настоящее время продолжается набор в группы по профессиям: электрогазосварщик, штукатур-маляр, слесарь-сантехник и другим на базе учебных организаций Орла и области. Во время учёбы безработные получают стипендию, им оплачиваются проезд и проживание, возмещаются затраты на прохождение медицинской комиссии. Со всеми вопросами по профобучению можно обратиться в центры занятости населения по месту жительства.
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